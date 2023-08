Niederösterreichs Weinherbst startete im „Weinblick“ am Wagram

„Wein und Weinherbst in Niederösterreich bedeuten sanften Tourismus mit hohem Genussfaktor“. So Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, derzeit auf Nachhaltigkeitstour durch ganz Österreich. Die Weinkultur in Niederösterreich stelle ein Ganzjahresmodell dar, Winzer und Wein müssen sich jedes Jahr neu erfinden. „Der Weinherbst ist gestartet“, erklärte Kraus-Winkler im Weinblick des Top-Gastronomen Toni Mörwald in der Feuersbrunner Kellergasse.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, gab zu, dass es bei der hochsommerlichen Hitze schwierig sei, sich den Weinherbst bereits vorzustellen. Er dankte den Gastgebern Eva und Toni Mörwald für die reichliche Kulinarik im Weinblick, den Wagramer Winzern für die erlesenen Weine und ging auf die zahlreichen Events ein, die die Gäste im niederösterreichischen Weinherbst erwarten: Kellergassenfeste, Kulinarik und Naturerlebnis.

Umgeben von malerischen Weingärten las Kolumnist und Autor Christian Seiler aus seinem neuen Buch „Alles wird gut - Rezepte und ihre Geschichten“, die Band „5/8erl in Ehr'n“ sorgte für ein exklusives Konzert, weit über die Weinrieden des Wagram zu hören. Eine Band als Fixstern am Himmel der österreichischen Musiklandschaft, mit einem Stilmix aus Popmusik, Wienerlied, Jazz, Soul und Afro-Cuban.

Im Weinherbst-Eröffnungsreigen tummelten sich auch NV-Regionaldirektor Gerald Haselbacher, der Geschäftsführer der Wein NÖ Klaus Goldmann, Region Wagram-Obmann und Kirchbergs Bürgermeister Franz Aigner sowie Norbert Greil als Obmann der Weinstraße Wagram.