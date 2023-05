Bei Errichtung der Wasserleitung: Grab entdeckt

Die Gemeinde Zeiselmauer und EVN Wasser errichten ein neues Trinkwasserversorgungsnetz. Bürgermeister Martin Pircher sagt zum Projekt Wasserleitung: „Der Ausbau der Trinkwasser-Infrastruktur ist für unsere Gemeinde sehr wichtig und stellt eine große Herausforderung dar.

Die Bauarbeiten im derzeitigen Bauabschnitt (02) haben heuer Mitte April begonnen und werden von der Firma PORR Bau GmbH durchgeführt. Die Errichtung der Wasserleitung in diesem Bauabschnitt wird bis zum heurigen Sommer abgeschlossen. „Aufgrund der erfreulichen Anschlussquote von 74 Prozent der bebauten Grundstücke wurde vom Gemeinderat die Vergabe der Planungsarbeiten für den nächsten Bauabschnitt beschlossen“, ergänzt Bürgermeister Martin Pircher.

Nach Ausschreibung des Bauloses und Vergabe durch den Gemeinderat ist ein Baubeginn im Frühjahr 2024 prinzipiell möglich. Hauptstoßrichtung wird die Erreichung der neuen Fächerturmgasse sein, (größere) Abweichungen sind jedoch durch allfällige Römerfunde möglich. So wurde etwa kürzlich ein Römergrab in der Wolfpassinger Straße entdeckt.

Außerdem hat die ausführende Firma PORR in der Dankwartgasse zwei Grundstücke als Lagerplatz angemietet. Dort werden für die Errichtung der Wasserleitung notwendige Baustoffe, Rohre etc. zwischengelagert.

Detailabstimmungen mit Lichtwellenleiterbetreiber A1 und Stromanbieter Netz-NÖ (EVN) sind abgeschlossen, die Ausschreibung sämtlicher Baumaßnahmen gemäß dem Bundesvergabegesetz ist im Dezember erfolgt. EVN Strom wird eine eigene Künette für die Verstärkung der Ortsstromleitungen graben, Wasserleitung und A1 verwenden die von der Gemeinde geplante Künette.

Bei einem Antrag auf Herstellung der Wasserleitung wird von der Gemeinde eine Leerverrohrung für Glasfaser jedenfalls bis zur Grundgrenze mitverlegt. Eine Glasfaser-Leerverrohrung am Privatgrund ist bei Interesse selbst herzustellen, Unterstützung kann durch die Firma PORR geleistet werden. Bei Interesse an der Aktivierung von A1 Glasfaser-Internet wenden Sie sich bitte direkt an Leopold Ginsthofer: 0664/662 12 86, E-Mail: leopold.ginsthofer@a1.net.

