Klug und Polt haben mit Unterstützung der Gemeinde ein kleines Album mit sieben Weihnachtsliedern aufgenommen, und jeder Haushalt in Michelhausen erhält als besonderen Weihnachtsgruß gratis diese „Christmas Lights“-CD.

„Wir hoffen mit unserer Musik den Zauber der Weihnachtzeit nach Hause bringen zu können und in Zeiten wie diesen etwas Normalität zu schenken“, ist das Motiv von Klug und Polt.

Für Bürgermeister Rudolf Friewald ist diese Aktion zum einen eine Unterstützung und Wertschätzung ortansässiger Künstler. „Zum anderen wurde die CD auch in der Gemeinde produziert, nämlich im Studio ,Lords of the Sounds' von Markus Weiß. Die CD ist also durch und durch ein Michelhausner Produkt“, meint Friewald.

Für alle „Nicht-Michelhausner“ ist das Album über Download-Plattformen erhältlich.

Foto: (© Gde. Michelhausen)

v.l.n.r.: Vizebürgermeister Eduard Sanda, GGR Bernhard Heinl, Bürgermeister Rudolf Friewald, Sandra Polt, Chrissi Klug und Markus Weiß mit Sohn Mailo.

Die Titel auf der CD:

1. Driving home for Christmas

2. Weihnochtn Dahoam

3. White Christmas

4. Stille Nacht (silent night)

5. Have yourself a merry little Christmas

6. Es wird scho glei dumpa

7. Merry Christmas everyone