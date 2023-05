Aus „Gefängnis“ am Kirchberger Marktplatz wird Wirtshaus

Sonja Planeta sowie Susanne und Dieter Fritz ist es gelungen: Sie haben Menschen unterschiedlicher Branchen, die sich dem Handwerk und dem Genuss verschrieben haben, zusammengebracht. Mit ihren Pop-ups, Dinner-Abenden und seit heuer neu einem Wirtshaus, das am 30. Juni sowie 1. und 2. Juli in der ehemaligen Jungenerziehungsanstalt am Kirchberger Marktplatz entstehen wird.

„Damit bringen wir am Wagram buchstäblich alle an einen Tisch: Diejenigen, die in der Region Großartiges entstehen lassen mit all jenen, die unsere Begeisterung dafür teilen“, sagt Sonja Planeta, die gemeinsam mit Susanne und Dieter Fritz zur Präsentation der neuen Events und Termine ins Feuersbrunner Gut Neufang eingeladen hatte. Bei einem gemeinsamen Essen stellte sich das Team von Essen vor Ort mit den diesjährigen Köchen, Winzern, Produzenten und Handwerkern vor.

Schon 1.500 Gäste bei verschiedenen Events von „Essen vor Ort“

In den vergangenen zwei Jahren haben rund 1.500 Gäste die verschiedenen Events besucht. Besonderen Anklang fanden auch die Kinder-Workshops, die auch heuer nicht fehlen dürfen. So wird es eine „Magische Apotheke“ mit Wilfried Becker in Kirchberg, „Töpfern kinderleicht“ mit Beate Seckauer in Langenlois und „Die Welt der Kerzen“ mit Nathan Streibl in Mittelbergeramt geben.

Die Pop-ups „Rind am Berg“ am Schlossberg in Mitterstockstall und „Curry am Wasser“ - als 1. vegetarisches Pop-up - an der Schottergrube in Absdorf sowie das Dinner „Hendl & Kerndl“ im Zaussenberger Himmelreich versprechen Kulinarik höchster Güte. Das erwähnte „Wirtshaus im Häfn“ in Kirchberg bietet vom Frühstück bis zur Cocktailbar ganztägigen Genuss.

Weitere Infos: essenvorort.at.

