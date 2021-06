Unter dem Titel „Student Motivation Across Borders – an Austrian-Slovak Collaboration“ startete die HLW Tulln im Juni 2019 ihr Erasmus-Projekt. Koordiniert wurde es von David Schretzmayer, unterstützt von einem großen Team an engagierten Lehrerinnen. Gemeinsam mit der Partnerschule im slowakischen Zlaté Moravce sollten gegenseitige Besuche und eine Reise in die europäische Hauptstadt Brüssel stattfinden. Doch in Zeiten von Corona kam es ganz anders als geplant.

Nach einem ersten Treffen am Tag der Sprachen in der Slowakei musste das Projekt virtuell fortgesetzt werden. Über „E-Twinning“ (eine Erasmus-Plattform) konnten Schülerinnen und Schüler der beiden Länder online zusammenarbeiten. So wurde zum Beispiel ein virtuelles Seminar zum Thema „Selbstmotivation“ für beide Schulen übertragen.

Besonders interessant war für die Schüler der Vortrag eines EU-Abgeordneten über seine Tätigkeit im Europäischen Parlament. Tatsächliche Grenzüberschreitung war also nicht möglich – aber durch Lockdown und Distanzunterricht wurde das Thema Motivation immer wichtiger. Als Reaktion auf die veränderte Situation genehmigte die EU, mehr Erasmus-Geldmittel für die Umsetzung der Ziele des Projekts direkt an der Schule zu verwenden.

An der HLW Tulln konnte ab diesem Zeitpunkt professionelle Sozialarbeit angeboten werden. Es gab Workshops zum Thema Selbstorganisation und Selbstmotivation. Des Weiteren konnten mit Erasmus-Geldern Tablets erworben werden, um sie an Schüler zu verleihen und ihnen dadurch zu helfen, den Onlineunterricht durchgehend zu besuchen. Besonders engagierte Schüler erhielten Stipendien für Sprachzertifikate.

Auch in Zukunft wird das Projekt nachwirken. So ist beispielsweise derzeit ein vom Erasmus-Programm unterstütztes Buddy-System im Aufbau.