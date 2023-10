Sieghartskirchen: Straßenbeleuchtung überprüft

Das EVN Lichtserviceteam war in den letzten Monaten verstärkt im Gemeindegebiet von Sieghartskirchen unterwegs. In der Marktgemeinde gibt es derzeit rund 2.200 Licht- und 78 Einspeisepunkte. Da der Aufwand für die Errichtung und Wartung für die einzelnen Gemeinden sehr groß ist, bietet die EVN ein umfassendes Lichtservicepaket an.

Walter Bolena und Alexander Siedl von der EVN präsentierten einen umfassenden Bericht über die Revisionsarbeiten der letzten Monate. Die Straßenbeleuchtung im gesamten Gemeindegebiet wurde überprüft, fehlende Lichter ergänzt und von qualifizierten Fachkräften gewartet. Weiters wurden alte Lampen teilweise auf LED umgerüstet sowie Sicherungen und diverse Kabel komplett überprüft.

„Ein herzliches Dankeschön an das EVN Lichtserviceteam. Die Übernahme unserer Straßenbeleuchtung bedeutet für unsere Gemeinde eine enorme Arbeitserleichterung“, so Bürgermeisterin Josefa Geiger.

Über das EVN Störmeldeportal kann jeder Bürger rund um die Uhr Störungen melden und die EVN-Lichtprofis kümmern sich rasch um die Behebung. Das funktioniert online unter evn.at/lichtservice-stoermeldung oder über die EVN Lichtservice App.