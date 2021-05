EVN Wasser errichtet zwischen Preuwitz und Dürnrohr in der Marktgemeinde Zwentendorf eine neue Transportwasserleitung mit einem Außendurchmesser von 400 mm parallel zur bereits bestehenden Versorgungsleitung zur Sicherung der zukünftigen Trinkwasserbedürfnisse im Bereich des Tullnerfeldes.

Die Leitungslänge beträgt ca. 5,8 km und die bestehenden Anschlussschächte entlang der Wasserleitung werden im Zuge des Baus ebenfalls erweitert.

„Die Leitungsverstärkung ist ein weiterer Baustein für unser Trinkwasserversorgungsnetz in Niederösterreich. Die Investitionen in dieses Projekt belaufen sich auf 1,450.000 Euro“ erklärt Projektleiterin Stefan Vonblon und Bürgermeisterin Marion Török dazu: „Der Ausbau der Infrastruktur ist für die Region sehr wichtig, wir sind froh, dass unsere Versorgung mit frischem Trinkwasser gesichert ist“. EVN Wasser wird in den nächsten zehn Jahren insgesamt rund 155 Mio. Euro in den weiteren Ausbau der Versorgungssicherheit investieren.