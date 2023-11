Wissenschafter Rudolf Krska präsentiert Buch auf Chinesisch

Als erfolgreicher und vielzitierter Wissenschafter versteht sich Rudolf Krska schon lange darauf, Fachchinesisch in allgemein verständliche Sprache zu übersetzen. Sein erfolgreiches Werk, das sich mit Gesundheitsrisiken und -nutzen unserer Lebensmittel beschäftigt, wurde bereits im Vorjahr gemeinsam mit zwei internationalen Co-AutorInnen ins Englische übersetzt. Dank einer Kooperation mit dem Chinesischem Zentrum zur Beurteilung von Lebensmittelrisiken und mit Unterstützung von Romer Labs/DSM-Firmenich, wurde „Essen ohne Gift?“ nun aber auch tatsächlich ins Chinesische übersetzt.

Risiko von potenziell schädlichen chemischen Stoffen in der Nahrung bewertet

Ursprünglich war das Buch als Produkt der Wiener Vorlesungen im Picus-Verlag erschienen. Krska und sein Team vom BOKU-Department IFA-Tulln haben dafür 100 Risikobewertungen auf europäischer Ebene unter die Lupe genommen, um jene potenziell schädlichen chemischen Stoffe in der Nahrung bewerten zu können, denen Konsumentinnen und Konsumenten über einen längeren Zeitraum - also chronisch - ausgesetzt sind.

Zur Person: Rudolf Krska ist als Professor an der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) aber auch an der Queen's University Belfast tätig. Am BOKU-Department für Agrarbiotechnologie (IFA-Tulln) leitet er das Institut für Bioanalytik. Zudem ist Krska Area-Leiter am Österreichischen Kompetenzzentrum für Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit FFoQSI am Technopol Tulln. In China wurde er bereits 2015 zum Distinguished Professor der Chinesischen Akademie für Agrarwissenschaften ernannt.