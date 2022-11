Tullner Lehrstellenbörse: Endlich wieder live!

Der Fachkräftemangel beschäftigt die Wirtschaft nicht nur im Bezirk seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten. In Tulln veranstalten Stadtgemeinde, Arbeiterkammer, AMS und Wirtschaftskammer in Kooperation mit lokalen Unternehmen bereits die neunte Tullner Lehrstellenbörse. In den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 konnte die Börse nur virtuell abgehalten werden, jetzt ging sie wieder live im Atrium des Rathauses über die Bühne.

Der Neustart brachte auch einige echte Neuerungen mit sich: Erstmals wurde schon vor dem Eingang Information und Action geboten, samt Hobelbank und Live-Aufbau eines Holzspielhauses (mehr dazu im Spaziergänger auf Seite 6).

Erstmals kamen junge Lehrlinge selbst auf der Bühne zu Wort. Isabella Kain führte Live-Interviews mit jungen Arbeitskräften von Agrana, Daonau Chemie, Fliegerwerft Langenlebarn, Geberit, Hotel Tulbingerkogel und Wiener Städtischer Versicherung. Und erstmals wird die Lehrstellenbörse als Hybrid-Veranstaltung geführt. Das heißt, wer nicht live dabei war, kann sich immer noch auf www.tulln.at/lehrstellenboerse informieren.

Das Live-Angebot der 25 teilnehmenden Firmen nutzten immerhin 350 Besucherinnen und Besucher, darunter 138 Schülerinnen und Schüler von HAS und NMS Marc Aurel Tulln sowie der PTS Klosterneuburg und Tulln. „Der Bedarf der Betriebe an Lehrlingen ist sehr groß, daher erfüllt die Lehrstellenbörse eine sehr wichtige Funktion. Ich freue mich, dass heuer wieder sehr viele junge Menschen das Angebot genutzt haben“, zeigt sich Bürgermeister Peter Eisenschenk zufrieden. Von einer Erfolgsveranstaltung spricht auch Wirtschaftsstadtrat Lucas Sobotka: „Es war wirklich schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die jungen Leute ihre Unternehmen präsentiert haben. Man merkt, dass sie Spaß an der Arbeit haben und, dass da echter Drive dahinter ist.“

Natürlich gebe es auch Verbesserungspotenzial für 2023. „Wir werden uns bemühen, noch mehr Schulen anzusprechen und die Veranstaltung in Richtung Fachkräfte ausweiten, um sie auch für Oberstufenschüler interessant zu machen“, sagt Sobotka.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.