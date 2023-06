Was brauchen Kinder mit Beeinträchtigung?

Die Ergotherapeutinnen Karin Burtscher und Isolde Schachner stellten bei einer Fachtagung im Atrium Kinder mit Beeinträchtigung in den Mittelpunkt. Konkret ging es um die Kommunikation, Kooperation und Vernetzung zwischen Eltern, Kindern, Pädagog:innen, Therapeut:innen, Psycholog:innen und Ärzt:innen. "Wir sind vom großen Interesse überwältigt", meinten die beiden Veranstalterinnen im Hinblick auf die rund 120 Teilnehmer:innen. Mit Ulrike Königsberg-Ludwig, Landesrätin für Soziale Verwaltung, Gesundheit und Gleichstellung, Bürgermeister Peter Eisenschenk und Paula Maringer, Stadträtin für Gesundheit, Pflege und Agrar, konnten sie auch Vertreter:innen aus der Politik begrüßen.

Eine Diagnose, die alles verändert

Manuela Baumgartner, Ärztliche Leiterin der Ambulanz für Entwicklungsneurologie und Neuropädiatrie an der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am KH der Barmherzigen Schwestern in Linz zeigte in ihrem Vortrag "Und plötzlich ist alles anders“ die Auswirkungen der Diagnose einer Beeinträchtigung für das Kind, seine Eltern, Geschwister und das ganze Umfeld. Sie will zur Selbsthilfe mobilisieren, hält aber schon fest: "Die Betreuung ist kein 100-Meter-Lauf sondern ein Marathon."

Die beiden Ergotherapeutinnen widmeten sich - basierend auf ihren langjährigen Erfahrungen mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen und Entwicklungsverzögerungen - dem Spannungsfeld zwischen fördern und Zeit lassen. Mit Marianne Kühnen kam die Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom zu Wort, die beruflich als Kindergarten- und Hortpädagogin mit Schwerpunkt Inklusion tätig ist.

Anschließend nützten zahlreiche Teilnehmer:innen die Möglichkeit, im moderierten World Café an sechs Tischen verschiedene Themen, wie z. B. Schuleinstieg, Therapieplatz oder inklusive Freizeitangebote, zu diskutieren bzw. noch offene Fragen zu stellen.

Beiträge der Musikschulen Purkersdorf und Tulln lockerten das Programm auf. Alles in allem eine sehr gelungene erste Veranstaltung, "die eine Fortsetzung finden soll", wie Burtscher und Schachner ankündigten.