Was braucht ein Kind?

Die Ergotherapeutinnen Karin Burtscher und Isolde Schachner arbeiten seit über 30 Jahren mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen und Entwicklungsverzögerungen. In Kooperation mit dem Verein Gesundes Tulln veranstalten sie am Freitag, 2. Juni, von 9 bis 17 Uhr im Tullner Atrium eine Fachtagung zum Thema „Das Kind im Spannungsfeld zwischen Therapie, Pädagogik und Alltag“.

„Wir unterstützen Kinder mit besonderen Bedürfnissen so, dass sie lernen, aus Eigeninitiative und Selbstinteresse neue Entwicklungsschritte zu setzen“, erklären die zwei Therapeutinnen. „Bereits von Geburt an verläuft der Weg für viele dieser Kinder mit zusätzlichen Kontakten zu Personen aus dem medizinisch-therapeutischen Bereich. Das stellt eine belastende Situation nicht nur für die Kinder, sondern auch deren Eltern dar, die in Sorge um ihr Kind sind.“

Die Kommunikation, Kooperation und Vernetzung zwischen Eltern, Kindern und Fachleuten, aber auch von Fachleuten untereinander steht im Fokus dieser Tagung. „Das heißt, eine Kommunikation auf Augenhöhe zwischen Eltern, Pädagog:innen und medizinisch-therapeutischem Personal soll möglich werden, damit die optimale Unterstützung für das Kind gelingt“, präzisieren Burtscher und Schachner.

Vorträge und Diskussionsmöglichkeit bei World Café

Zielgruppe sind Eltern, Pädagog:innen, Therapeut:innen, Psycholog:innen und Ärzt:innen. Zu Wort kommen neben den beiden Veranstalterinnen Manuela Baumgartner, Ärztliche Leiterin der Ambulanz für Entwicklungsneurologie und Neuropädiatrie an der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am KH der Barmherzigen Schwestern in Linz und Marianne Kühnen, Kindergarten Hortpädagogin mit Schwerpunkt Inklusion und Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom.

Am Nachmittag werden in Form eines World Café sechs vielfältige Themen behandelt und anschließend besprochen. Lokale Musikschulen sorgen für ein musikalisches Rahmenprogramm.

Details zur Fachtagung

Termin: Freitag, 2. Juni, 9 bis 17 Uhr

Ort: Rathaus, Atrium, Minoritenplatz 1, 3430 Tulln

Gebühr: 50 Euro (Elternpaare zahlen diesen Preis nur einmal), Studenten 40 Euro

Infos & Anmeldung: https://www.ergotulln.net/tagung.html

