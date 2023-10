Polizei sucht Bankomatkarten-Dieb in Tulln

Ein bisher unbekannter Täter ist verdächtig, am Montag, 18. September 2023, gegen 14 Uhr, in einer Bankfiliale in Tulln an der Donau die Bankomatkarte einer Kundin entwendet und damit eine Bargeldbehebung bei einem Geldausgabeautomaten durchgeführt zu haben. Die Schadenshöhe beträgt 100 Euro.

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung der Identität des bislang unbekannten Täters werden an die Polizeiinspektion Tulln an der Donau, Telefonnummer 059133-3280, erbeten.