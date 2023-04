Tullner Verkäufer-Legende tritt in den Ruhestand

Es kommt nicht mehr allzu oft vor, dass jemand 47 Jahre in ein und demselben Betrieb arbeitet. Christian Brodkorb aus Abstetten ist so ein Fall. Seit 1976 war er ununterbrochen für 2rad Wegl (vormals Schüller-Wegl) als Verkäufer aktiv, und das sehr erfolgreich. Wer sich in Tulln für Fahrräder interessierte, landete irgendwann „beim Christian“ (er wurde eigentlich immer mit dem Vornamen angesprochen).

Fahrraddress statt Polizei-Uniform

Dabei wäre es beinahe ganz anders gekommen. Nach der Schulzeit und zwei Monaten im Zuckerlager der Tullner Fabrik trat Brodkorb zum Aufnahmetest der Gendarmerie (heute: Polizei) an. „Von 600 Bewerbern wurden damals 100 genommen“, erinnert er sich. Danach bewarb er sich bei Schüller-Wegl und Chefin Hermine Wegl gab ihm eine Chance. Als drei Monate später ein Anruf der Gendarmerie Atzenbrugg kam („Es ist jemand ausgefallen, wir könnten Sie doch aufnehmen…“), hatte Brodkorb kein Interesse mehr.

Seine Anfangszeit im Handel unterschied sich drastisch von heute: „Neben Fahrrädern und Nähmaschinen hatten wir auch Mopeds im Programm – und die boomten damals.“ Viele Arbeiter (vorwiegend aus der Zuckerfabrik) hatten weder Führerschein noch Auto und in den 1970ern wurde bei jedem Wind und Wetter Moped gefahren.

Beinahe ein Fahrradverbot eingehandelt

In den 80er- und 90er-Jahren folgte der erste Fahrradboom. „Anfangs hatten wir ja nur Puch. Das erste, das ich jemals selbst verkaufte, war ein rotes Clubman Damenrad mit 3-Gang-Schaltung“, berichtet Brodkorb. Er selbst war immer schon radbegeistert. Natürlich hatte er Mitte der 80er eines der ersten Mountainbikes. „Bei meiner ersten Ausfahrt verirrte ich mich am Muckenkogel auf einen Privatweg und wurde prompt erwischt“, schildert der Bikebegeisterte. Er musste 200 Schilling Strafe zahlen und hätte sich beinahe ein Fahrradverbot von der Bezirkshauptmannschaft Tulln eingehandelt. Heute fährt er Rennrad, Gravel- und Mountainbike.

Sein persönliches sportliches Highlight erlebte er 2017: Er fuhr den Ötztal Marathon, 237 Kilometer und 5.500 Höhenmeter. Im Ziel fiel er im Gegensatz zu manch anderem Finisher nicht vom Rad: „Ich konnte das richtig genießen.“ Genießen will Brodkorb auch die Altersteilzeit und den anschließenden Ruhestand. Der gebürtige Michelhausener lebt seit 28 Jahren in Abstetten, wo er mit seiner Frau ein Haus um- und ausbaute. Die Freizeit verbringen die beiden am liebsten im Sattel auf zwei Rädern (ohne Motor und Akku!), die für Brodkorb beruflich und privat die Welt bedeuten.

