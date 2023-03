Tullnerfeld: Lkw blieb in Unterführung hängen

Vollbild

FB

In einer Unterführung der HL-Begleitstraße blieb ein mit Holzstämmen beladener LKW mit seinem Ladekran in der Unterführung hängen. In einer Unterführung der HL-Begleitstraße blieb ein mit Holzstämmen beladener LKW mit seinem Ladekran in der Unterführung hängen. In einer Unterführung der HL-Begleitstraße blieb ein mit Holzstämmen beladener LKW mit seinem Ladekran in der Unterführung hängen.

1 /3