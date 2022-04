Brandneues FF-Auto für Feuerwehr Ollern

Werbung

Zum feierlichen Festakt mit Florianimesse konnten zahlreiche Ehrengäste begrüßt werden. Pfarrer Robert Dublanski hob in seiner Predigt „Danke soll deutlich klingen“ hervor und segnete das neue Fahrzeug der FF Ollern.

Fahrzeugpatin ist Judith Obermaißer, die Frau des Kommandanten Stefan Obermaißer.

Anschließend wurde das „brandneue“ Allrad-Vorausrüstfahrzeug präsentiert. Kommandantstellvertreter Christoph Gruber erklärte die LED-Blaulichtanlage, die Umfeldbeleuchtung, Tablet, Gasmessgerät, drei Atemschutzgeräte und: „Nun sind fünf Mitglieder (statt bisher vier) on board.“ Obermaißer beschrieb den neuen Akkuspreizer und -schere sowie den Einbaugenerator. Lukas Krippl zeigte das (Ab-)Sicherungsmaterial, Rangierrolle und die Unterwasserpumpe. Kommandant Obermaißer erklärte die Polylöschanlage (Druckluftschaumsystem) und fügte hinzu: „Da das alte Kleinrüstfahrzeug bereits in die Jahre gekommen ist, wurde die Ersatzbeschaffung von diesem neuen und modernen Fahrzeug getätigt.“ Von den Gesamtkosten in Höhe von 268.000 Euro zahlt die Gemeinde 100.000 Euro, die FF Ollern 85.000 Euro sowie die Mehrwertsteuer (45.000 Euro) und den Restbetrag das Land NÖ.

Nationalrat Johann Höfinger ist in Ollern seit 1987 mit Leib und Seele Feuerwehrmann: „Das neue Fahrzeug ist sowohl Freude als auch eine Herausforderung.“ Landesfeuerwehrkommandantstellvertreter Martin Boyer wünschte den FF-Kameraden, dass jeder wieder gesund vom Einsatz zurück kommt. Auch Bürgermeisterin Josefa Geiger gratulierte für dieses tolle Auto und hofft, dass es nicht oft gebraucht wird.

Beim anschließenden Dämmerschoppen mit dem Musikverein Sieghartskirchen gab es köstliches Kalbsrahmgulasch und die neu gebaute Achtelbar konnte bewundert werden.

