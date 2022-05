Falsche Beamte brachten Seniorinnen im Bezirk Tulln um tausende Euro

Werbung

Die Masche, die die Betrüger angewandt haben, um ihre Opfer auszunehmen, ist der Polizei allzu gut bekannt. Die als Zeugen geladenen Damen aus Tulln, Heiligeneich, Streithofen und Klosterneuburg schilderten, dass ein "Bezirksinspektor Müller" bei ihnen angerufen hätte, und ihnen gesagt hätte, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Der Tochter gehe es gut, allerdings sei der andere Beteiligte schwer verletzt und das Auto stark beschädigt. Dann wurde eine Kaution zwischen 95.000 und 120.000 Euro verlangt, angeblich um zu verhindern, dass die Tochter ins Gefängnis müsste.

Alle Opfer gaben an, dass massiver Druck auf sie ausgeübt wurde. Im Hintergrund des Gesprächs waren immer eine weinende Frau und manchmal auch weinende Kinder zu hören. Auch wurden ihnen Dinge gesagt, wie dass die Kaution in kürzester Zeit gestellt werden müsste. Die schockierten Damen baten alles an Bargeld und Wertgegenstände an, was sie zuhause hatten. Natürlich nahmen die vermeintlichen Polizisten jeglichen Betrag an.

Die Täter handelten wohl höchst professionell und recherchierten genau. Eine der Damen bat darum, ihre Tochter zu sprechen. Ihr wurde gesagt, dass sie gerade nicht sprechen könne, aber dass sie zwei Kinder dabei hätte. Dabei nannte der falsche Polizist dem Opfer das genau Alter ihrer zwei Enkeln.

Großer Schaden in kurzer Zeit

Dann kam "Frau Schwarz", die Angeklagte, ins Spiel. Der Anrufer meinte zu den Opfern, dass eine Polizistin vorbeikommen würde, um die Kaution abzuholen. Die 27-jährige Polin fuhr zu den Opfer nachhause, komplett in schwarz gekleidet, und nahm wortlos das Geld und die Wertgegenstände entgegen. Genauso schnell verschwand sie auch wieder.

Der Gesamtschaden der Angriffe, die sich über zwei Monate streckten, beträgt fast 180.000 Euro. Einem Opfer aus Tulln wurden 71.000 Euro in Bar gestohlen, die Opfer aus Heiligeneich und Streithofen verloren je rund 15.000 Euro in Schmuck, Goldmünzen und Bargeld. Einer Dame in Klosterneuburg wurde zuletzt um 50.000 Euro in Bar und mehrere Golddukaten betrogen.

Das letzte Opfer bekam ihr Geld allerdings zurück. Entdeckt wurde die gebürtige Polin bei ihrer Heimreise nach ihrem letztem Beutezug in Klosterneuburg. Mitangeklagt wurde auch ihr Fahrer, ebenfalls ein Pole. Bei der Festnahme wurde entdeckt, dass sie Goldmünzen und 50.000 Euro in ihrer Unterwäsche versteckt hatte, die sie ihrem letzten Opfer abgenommen hatte.

Die vierfache Mutter zeigte sich geständig und bekannte sich auch vor dem Gericht schuldig. Allerdings wollte sie nichts über ihre Auftragsgeber aussagen. Ihr Fahrer hingegen stritt alles ab. Der polnische Unternehmen, mit Gewerben in Berlin und Posen, meinte lediglich durch Zufall in die Situation verwickelt worden zu sein. Er würde lediglich seit Mitte letzten Jahres einen Art internationalen Taxi-Service anbieten.

Kriminelle Organisation im internationalem Stil

Der 46-Jährige gab an, dass durch Corona sein Getränkehandel und die Hundesalons seiner Frau stark an Geschäft verloren und er sich mit seinem Taxiunternehmen eine neue Einkommensquelle schaffen wollte. Angeblich chauffierte er regelmäßig Personen aus Polen in andere europäische Länder, vor allem nach Berlin und Wien. Dafür verlangte er rund 350 Euro pro Richtung.

Auf die Frage, warum seine Kunden mit ihm fuhren, statt einem um die Hälfte billigeren Flug zu nehmen, meinte der Angeklagte nur, dass viele vielleicht Kontrollen vermeiden wollten oder auch verheimlichen wollten, wo sie hinfuhren. Das gehe ihn aber nichts an. Er hätte auch die Angeklagte immer nur nach Wien oder von Wien zurück nach Posen gebracht.

Der 46-Jährige bestand bis zum Schluss darauf, unschuldig zu sein. Ganz im Gegensatz zu Erstangeklagten. Sie gab ohne Widerstand alles zu, als Grund gab sie finanzielle Schwierigkeiten an. "Mir war bewusst was ich tue, aber ich habe das Geld zum Leben gebraucht", so die vierfache Mutter. Auch sichtlich ängstlich verweigerte sie jegliche Aussage zu den eigentlichen Drahtziehern der Organisation.

Nur ein kleiner Erfolg

Ähnliche Vorfälle gibt es auch in anderen Ländern wie Deutschland, und auch in Österreich sind die Betrüger immer noch am Werk. Erst vor kurzem warnte der Tullner Bezirkspolizeikommandantin-Stellvertreter Philipp Harold vor dem "Polizeitrick". Die Täter agieren stets sehr gefinkelt und wissen genau, wie man das Opfer am Telefon hält, so Harold.

Die verurteilte Täterin ist allerdings nur ein kleines Rädchen in einer großen Organisation, sagte ihr Verteidiger. Allerdings sei die Polizei schon mitten in Ermittlungen gegen die eigentlichen Drahtzieher. Die Fahndung gestalte sich jedoch schwierig, da die Organisation nicht nur aus Polen operiere. Die 27-Jährige wurde zu 33 Monaten bedingter Haft verurteilt und nahm das Urteil an. Ihr Urteil ist rechtskräftig. Der 46-jährige Fahrer erhielt die selbe Strafe, allerdings ist sein Urteil nicht rechtskräftig.

