Mit 28,3 Prozent der Stimmen wurde der Eissalon „Il Gelato Battistin“ zum beliebtesten Eissalon Niederösterreichs gewählt.

„Wir sind sehr zufrieden und fühlen uns geehrt“, freut sich Alberto Battistin über das Voting, mit großem Abstand auf den Zweitsieger (19,54 %) Isola Bella“ in Große Enzersdorf.

Waltraud und Gottfried Kadlec aus Sieghartskirchen freuen sich über den tollen dritten Platz.

Auf 125 Jahre Eisgeschichte kann der Familienbetrieb Battistin, der seit 2007 aus Tulln nicht mehr wegzudenken ist, zurückblicken. Im Jahr 2012 eröffnete die Familie Battistin ihren zweiten Standort. „Damit brachten wir einen Italienischen Eisgarten in die Holzschuhpassage, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben unsere hausgemachten Köstlichkeiten zu genießen und gleichzeitig Sonne zu tanken“, so Sohn Alberto, der mittlerweile den Eisgarten führt und fortlaufend innovative Ideen einbringt. Seit 2020 kann man die eiskalten Genüsse auch an der Donaulände genießen.

Waltraud und Gottfried Kadlec freuen sich über den tollen dritten Platz bei der Fallstaff-Wertung: Bester Eissalon NÖ. privat, privat

Übrigens werden im Il Gelato Battistin ausschließlich hochwertige Rohstoffe für sämtliche Eissorten verwendet. Die Gäste werden auch immer wieder mit neuen Eiskreationen überrascht.

Jubel und Glückseligkeit über den ausgezeichneten 3. Platz herrscht in der Sieghartskirchner Konditorei Kadlec. „Die Wertschätzung unserer Kundinnen und Kunden freut uns wirklich sehr! Wir lieben unser Handwerk und es ist ein schönes Gefühl, dass wir ihnen mit unseren Eiskreationen eine Freude bereiten können“, so Waltraud Kadlec.

„Unsere Kunden haben uns durch ihre Stimmabgaben im Rahmen des Falstaff-Votings glücklich gemacht, so wie es uns ein Anliegen ist, sie glücklich zu machen“, ergänzt Gatte Gottfried Kadlec.