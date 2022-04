Judenau-Baumgarten möchte familienfreundlicher werden

Werbung Finanz-Experten Anzeige Kompetente Beratung bei der BAWAG P.S.K.

Die Marktgemeinde Judenau-Baumgarten soll unter dem Motto „Familie sind wir alle“ familienfreundlicher werden. So gab es eine erste Besprechung der familienfreundlichen Maßnahmen in der Gemeinde. Dabei wurden Fragebögen einer Umfrage unter den Bewohnern ausgewertet. Positiv wurden dabei die Themen Freizeit und Wohnen empfunden, während es im Bereich Jugend/Kinder und in der Kommunikation der vorhandenen Angebote Luft nach oben gibt.

Bürgermeister Georg Hagl wünscht sich für den zweiten Workshop am 28. April: „Bringen Sie Ihre Ideen für ein familienfreundlicheres Judenau-Baumgarten ein!“

So ist die Bevölkerung bei der Zertifizierung zur „familienfreundlichengemeinde“ eingeladen, sich bei den Workshops einzubringen. Dort kann das vorhandene Angebot an familienfreundlichen Maßnahmen reflektiert und bewertet werden, um Verbesserungen möglich zu machen.

Die familienfreundlichegemeinde möchte Kinder, Jugendliche, Familien, Singles und ältere Menschen miteinbeziehen und somit maßgeschneiderte Maßnahmen für die Bedürfnisse aller zu treffen. Ziel sind generationenübergreifende Projekte und die Steigerung der Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort.

NÖ.Regional begleitet die Marktgemeinde Judenau-Baumgarten bei diesem geförderten Auditierungsprozess und soll mit einer fachlichen Prozessbegleitung von der ersten Idee bis zur Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen beratend und unterstützend zur Seite stehen.

