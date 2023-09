Star-Kinoevent mit neuen Geschichten vom Franz in Tulln

Wer kennt sie nicht: Die „Geschichten vom Franz“ von Christine Nöstlinger. Basierend auf den Büchern startet mit „Neue Geschichten vom Franz“ am Donnerstag, 7. September, bereits die zweite Verfilmung der erfolgreichen Buchreihe bei Star Movie. Am Samstag, dem 9. September kommt Filmproduzentin Katharina Posch gemeinsam mit den jungen Schauspielstars Jossi Jantschitsch (spielt „Franz“), Nora Reidinger („Gabi“) und Leo Wacha („Eberhard“) in den Kinosaal. Sie beantworten Fragen zum Film und stehen für das eine oder andere Erinnerungsselfie zur Verfügung.

E-Mail schicken und mit etwas Glück zwei Tickets gewinnen

Ab 13.30 Uhr gibt es die Möglichkeit für Fotos und Autogramme, um 14 Uhr beginnt die Moderation mit anschließendem Filmstart im Kinosaal. Tickets für das Star-Kinoevent mit „Neue Geschichten vom Franz“ sind an den Kinokassen von Star Movie Tulln oder online auf www.starmovie.at bereits im Vorverkauf erhältlich. Darüberhinaus verlosen Star Movie Tulln und die NÖN 5x2 Tickets. Wer bis Dienstag, 5. September, 10 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Neue Geschichten vom Franz“ an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

Und darum geht es in den neuen Geschichten vom Franz

Zum Filminhalt: Franz, der etwas klein geratene Bub aus Wien, ist inzwischen zehn Jahre alt. Seine beste Freundin, die Gabi, streitet sich ununterbrochen mit seinem besten Freund, dem Eberhard. Er hat aber beide gleich gern und steht dabei immer in der Mitte. Freundschaft nach getrenntem Terminkalender? Das funktioniert nicht: Geteilte Ferien sind nämlich halbe Ferien. „Das stärkste Band einer Freundschaft ist der gemeinsame Feind“ überhört der Franz den Papa sagen und entwickelt einen Masterplan. Es ist nämlich so: Die Gabi will jetzt plötzlich Detektivin werden und den Einbrecher schnappen, der Wien in Atem hält. Und der Franz findet, seine oberstrenge Nachbarin, die Frau Berger, verhält sich sowieso höchst verdächtig. Immerhin hatte sie Perlenketten in der Handtasche. Also gehen Gabi, Franz und Eberhard gemeinsam auf ganz geheime Mission...