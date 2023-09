Gelungenes Familienfest

Bei der Multisportanlage in Zwentendorf fand das traditionelle Familienfest der SPÖ Zwentendorf statt. Bei strahlendem Sonnenschein tobten sich die Kinder in den Hüpfburgen aus und sausten mit hoher Geschwindigkeit über die Kistenrutsche. Die Kinderfreunde boten Kinderschminken an und das JUK-Zwentendorf ergänzte das Unterhaltungsangebot mit einer Spielstation. Erstmals war der "Offene Kleiderschrank on Tour". Es konnte Kleidung mitgenommen, getauscht und abgegeben werden. Ein großer Erfolg war die Würfeltombola der SPÖ-Frauen.

Für das leibliche Wohl sorgten der Pensionistenverband mit Kaffee und Kuchen, die Junge Generation mit Kindercocktails und Palatschinken sowie die SPÖ-Ortsorganisation mit Speisen und Getränken.