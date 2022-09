Spiel und Spaß für Groß und Klein in Königstetten

Vollbild

Auch Leonie und Anna freuten sich über das Eis von Sebastian Meixner und Christoph Kaufmann. Clemens Kral und Roman Dirry sorgten nicht nur für Musik und Unterhaltung, sondern warfen tolle Koteletts und Würstel auf den Grill. Thomas Paier und Florian Assmann servierten. Station: Dartwerfen Station: Socken zusammensuchen Station: Gummistiefel-Zielschießen Station: Parcours Station: Kegeln Station: Memory Karl Henninger und Ronald Gutscher in der Schank. Christiane Nagl, Christian Eilenberger, Sonja Huspeka und Elke Obernosterer beim Kuchenbuffet. Helga Heindl, Michaela Eichinger und Tamara Naschberger bei der Anmeldung. Susanne Chladek bei der Hüpfburg. Katharina Maleczek und Isabella Adler kreierten köstliche Drinks. Vizebürgermeister Christian Eilenberger mit Enkelin beim Losverkauf. Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann, Corinna Staubmann und Bürgermeister Roland Nagl bei der Verlosung. Die besten Drei jeder Alterskategorie erhielten einen Pokal. U6: 1. Alex Resch, 2. Arthur Kral, 3. Mia Judex; 1./2. VS: 1. Tim Ehrenreich, 2. Felix Radlherr, 3. Georg Resch; 3./4. VS: 1. Jonas Aubke, 2. Rafael Ehrenreich, 3. Marie Bieder; AHS/MNS: 1. Leonie Binder, 2. Nico Rungaldier, 3. Ben Schindlar. Ein Rad (Laura Walzer), drei Helme (Eman Isic, Jonathan Höchtl & Leni Deutsch) und zwei Scooter(Lena-Marie Kuntner und Luki Adler) wurden verlost. Bei der Tombola gewannen Katharina Koch, Hanna Eichinger und Alexander Dembski.

