Unterhaltsamer Ferienabschluss in Königstetten

„Welches Tier ist am Wappen unserer Gemeinde?“ war die Gewinnfrage bei der Verlosung. Aufgrund der drei Antwortmöglichkeiten wussten alle Teilnehmenden die Antwort: der Passauer Wolf. Den ersten Preis (Nintendo Switch mit Super Mario-Spiel) gewann Eman, über die beiden weiteren Preise - zwei Scooter - durften sich Maria Dimitrova und Cornelia Dirry freuen.

Außerdem gab es beim Familienfest wieder eine tolle Kinderolympiade. Bei den sechs Stationen mussten die Kinder angepasst an die jeweilige Altersgruppe (U6, 1. und 2. VS, 3. und 4. VS sowie NMS/AHS) ihre Geschicklichkeit beweisen. Es galt insgesamt 60 Punkte bei der großen Dartscheibe, Geschicklichkeitsbingo, Fühlstation mit Sackhüpfen, Perlen auffädeln, Erbsen zählen und Zapfenwerfen zu erreichen.

Natürlich gabt es wieder schmackhafte Speisen, wie etwa eine tolle Kotelette-Semmel, und erfrischende Getränke sowie Kaffee und Kuchen. Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger spendierte das Gratis-Eis vom Eisfux. Großen Spaß hatten die Kinder außerdem in der Hüpfburg sowie bei der Basketball-Anlage. So sorgte die ÖVP Königstetten bei bestem Sommerwetter für einen tollen und abwechslungsreichen Ferienabschluss im schattigen Schlosshof.