Gesunde Mitmachkonzerte mit Caroline Vasicek in Tulln

Im Rahmen der Family+ in der Messe Tulln präsentiert Caroline Vasicek ihr Mitmach-Konzert „Fit und Gesund“. Die Künstlerin komponiert, textet und gestaltet ihre Programme für Kinder ab zwei Jahren mit kindgerechten Themen und schwungvollen Melodien. Neue Kinderlieder aus ihrer Feder und traditionelle Kinderlieder in modernem Style führen das Publikum musikalisch in die Welt der Fantasie.

Beim Mitmach–Konzert singt und erzählt Vasicek ihre Geschichten gemeinsam mit einem Musiker und kindgerechten Requisiten. Spielerisch geht es um das Händewaschen, Obst und Gemüse, Tanzen, Turnen und vieles mehr. Die Mitmach-Konzerte finden am Freitag, 14. März von 16.15 Uhr bis 17 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr statt.

