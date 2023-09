„Die Fotografie ist für mich eine Art Lebenselixier“

Mit 43 internationalen Goldmedaillen ist es nicht der erste Preis für den erfolgreichen Fotografen. Das Hobby betreibt Helmut Resch, der Hubschrauberpilot beim Bundesheer war, schon seit mehr als 40 Jahren und kann auf eine langjährige Erfahrung in vielen Bereichen der Fotografie zurückgreifen.

So entwickelt er unter anderem schwarz-weiß Fotografien, aber auch Farbfotos, die er im Nachhinein mit seinem Computer bearbeitet gehören dazu. Dabei ist Helmut Resch ganz wichtig zu betonen: „Ich bin ein Handwerker. Daher mache ich alles am Computer selber. Eine künstliche Intelligenz verdirbt die Fotografen nur. Menschen sollten die Kreativität nicht im Computer suchen, sondern im Köpfchen.“

Auch bei den Motiven hat Helmut Resch einiges vorzuzeigen: Sowohl spektakuläre Aussichten, Landschaften, als auch Menschen gehören zu seinem Repertoire. Zu den einzelnen Personen kommt der Fotograf entweder über eine Modellkartei, oder er fragt für ihn in Frage kommende Frauen oder Männer einfach auf der Straße, ob sie freiwillig mitmachen wollen.

Höchste Punkteanzahl mit vier ausgewählten Fotos

Viele seiner besten Fotografien entstanden auf Reisen durch die ganze Welt, bei welchen die Kamera natürlich nicht fehlen darf. So entstand zum Beispiel eines seiner vier Bilder, mit denen er den Staatsmeistertitel holen konnte, vom obersten Stock eines Hotels in Bangkok, von welchem man die große und eindrucksvolle Stadt überblicken kann. Das zweite entstand an einem Strand in Kuba, wo Helmut Resch das saubere blau des Meeres mit einer Motorhaube verschmelzen ließ. Die anderen beiden Bilder, die ihm zusammen mit den beiden auf Reisen entstandenen Bildern die höchste Punkteanzahl unter dem Teilnehmerinnen und Teilnehmern verschafften sind zwei Fotografien von jungen Frauen.

„Für mich ist dieses Hobby sehr wichtig. Die Farbfotografie ist für mich eine Art Lebenselixier“, denkt Helmut Resch über seine Leidenschaft.