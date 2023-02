Zwentau - der Umzug: Prinzenpaar noch gesucht

Am Faschingssamstag, 18. Februar, startet um 14 Uhr der Umzug am Rathausplatz in Zwentendorf und wird über die Hauptstraße geführt, wo die Gruppen am Hauptplatz vorgestellt werden. Der SV Blaue Donau-Fußball sorgt am Rathausplatz für Getränke und um 17 Uhr geht es in den Donauhof zum Fasching-Clubbing mit DJ Ulrich Brunner.

Anmeldung für die Garde bei Uschi Weiker, ursula.weiker@zwentendorf-donau.gv.at, die Kostüme werden zur Verfügung gestellt. Anmeldung für Gruppen unter +43 2277 2209 31 oder buergerservice@zwentendorf-donau.gv.at.

