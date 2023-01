HAK Tulln macht Kleiderbörse

Die Lehrer Sebastian Kremshuber und Margaret Teichmann behandelten mit den Schülern der Klassen 5AK, 5BK und 5CK im Rahmen des Unterrichts im Fach „Technologie, Ökologie und Warenlehre“ (TOW) das aktuelle Thema „Fast Fashion“. Um auf die Problematik dieses Geschäftsmodells in der Bekleidungsindustrie aufmerksam zu machen und einen Lösungsansatz zu fördern, organisierten die Schüler der HAK-Abschlussklassen mit ihren Fachprofessoren eine Kleiderbörse.

Sie sammelten gebrauchte, gut erhaltene Kleidung, warben für die Kleiderbörse in der Schule und verkauften die Kleidungsstücke schließlich mit viel Engagement in den großen Pausen in der letzten Woche vor Weihnachten. Dabei wurde ein Erlös von 94 Euro erzielt, der an den Verein „Hospiz und Palliativ Care Tulln“ gespendet wurde.

Die nicht verkauften Kleidungsstücke brachten die Jugendlichen zum Henry Laden Tulln, ein Secondhand-Shop des Roten Kreuzes, wo diese mit großer Freude entgegengenommen wurden.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.