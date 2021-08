Wie konnte das passieren? Bei einem Unwetter, das kürzlich über das Gemeindegebiet hinwegfegte, wurden Teile des neuen Sportparks arg in Mitleidenschaft gezogen, der Kabinentrakt im neuen Sportpark völlig überflutet.

Die Feuerwehren Kirchberg und Engelmannsbrunn standen am Sportplatz im Einsatz. „Dort schoss das Wasser über die Stufen vom Fußballfeld her in Strömen in die tieferliegende Etage. Erste Rettungsversuche erwiesen sich als wenig zielführend, weil laufend mehr nachfloss, als überhaupt abgepumpt werden konnte. Zudem hielt sich weiterhin eine heftige Regenfront über Kirchberg. Erst als mit Sandsäcken bei den Abgängen eine Barriere errichtet wurde, begann der Pegel spürbar zu sinken. Die Verwüstungen in dem neu errichteten Gebäude sind aber massiv“, heißt es auf der Homepage der Feuerwehr Kirchberg.

Bürgermeister Wolfgang Benedikt hielt sich gerade nicht im Gemeindegebiet auf, als ihn die Schreckensnachricht erreichte. „Die rund 150 Millimeter Niederschlag in kürzester Zeit, das war einfach zu viel“, so der Gemeindechef im Gespräch mit der NÖN. „Der Boden ist in diesem Gebiet Schwemmland, das nimmt nur wenig Regenwasser auf.“

Ursprünglich sollte der Kellerabgang rund 40 cm erhöht werden, was aber aus optischen Gründen, letztlich doch baulich anders ausgeführt wurde. „Jetzt muss unbedingt etwas geschehen, um solche Überschwemmungen in Zukunft zu verhindern“, sagt Benedikt, der allerdings einen Planungsfehler ausschließt. Mit einigen baulichen Maßnahmen sollten Überflutungen im Kabinentrakt künftig eher ausgeschlossen sein.