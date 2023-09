Berger Schinken feiert Familienfest mit 1.500 Gästen

Berger Schinken, das traditionsreiche Familienunternehmen lud kürzlich alle Mitarbeiter und ihre Familien zum „Family-Day 2023“ mit buntem Unterhaltungsprogramm. Mehr als 1.500 Gäste folgten der Einladung. Thomas Berger eröffnete die Veranstaltung erstmals als Vertreter der jüngeren Generation des des Hauses Berger.

Das Familienfest war nicht nur eine fröhliche Zusammenkunft, sondern auch die perfekte Gelegenheit, die treue Belegschaft zu ehren: In diesem Jahr wurden 13 Mitarbeiter für ihre beeindruckende 25- oder sogar 35-jährige Unternehmenszugehörigkeit gewürdigt. Auch Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer NÖ, war vor Ort, um den langjährigen Mitarbeitern eine Ehrenurkunde zu überreichen. In seiner Ansprache betonte er, dass diese langjährige Verbundenheit den Wert von Tradition und Beständigkeit in der Unternehmenskultur widerspiegle.

Im Rahmen des diesjährigen Family-Days wurden auch Lehrlinge und Meister mit Urkunden ausgezeichnet. Berger Schinken bietet Ausbildungen in den Bereichen Fleischverarbeitung, Lebensmitteltechnologie und Elektrotechnik an.

Markus Wieser (Präsident der AK NÖ) gratulierte Florian Rochla (Fleischermeister) sowie Paula Reither und Anna-Maria Zöchling zu deren Lehrabschluss (Lebensmitteltechnikerin). Außerdem Thomas Berger und Rudolf Berger (Geschäftsführer von Berger Schinken). Foto: Berger Schinken

Die jüngsten Gäste hatten in der neu geschaffenen Lehrwerkstatt die Möglichkeit, selbst Würstel abzudrehen, zu selchen und konnten die ersten eigenen Frankfurter mit nach Hause zu nehmen. „Wir wollen der Jugend die Produktion unserer Lebensmittel nahebringen und veranschaulichen, dass in jedem Produkt zahlreiche Handgriffe stecken“, meinte Thomas Berger.

Auch die Vereine der Umgebung, wie die Freiwillige Feuerwehr Sieghartskirchen, das örtliche Rote Kreuz und der ortsansässige Musikverein gestalteten das Programm aktiv mit und warben gleichzeitg um neue Mitglieder.