Da kam großer Jubel auf: David Hofmann, wohnhaft in Gösing am Wagram und Konditorlehrling im zweiten Lehrjahr in der Maissauer Kaffeekonditorei Schmid holte beim NÖ Landeslehrlingswettbewerb in Baden den Sieg bei den Konditorlehrlingen. Im Juni darf David beim Bundesbewerb – ebenfalls in Baden – antreten und damit das Bundesland Niederösterreich vertreten.

„Wir freuen uns natürlich mit unserem tüchtigen Lehrling über diese großartige Leistung. Unser David ist wirklich spitze“, so Lehrherr und Konditormeister Martin Schmid. „Beim Landeslehrlingsbewerb in Baden konnten wir leider nicht mit dabei sein“, so die Chefin Karin Schmid bedauernd. Auch sie hält große Stücke auf den tüchtigen Lehrling.

Im Rahmen des diesjährigen Landeslehrlingswettbewerbs der Zuckerbäcker und Konditoren waren zahlreiche ebenso köstliche wie auch kreative Kreationen zu bewundern. Dies alles zeugte vor allem vom hohen Niveau der Ausbildungsbetriebe.

David Hofmann wurde die Liebe zur Mehlspeise sozusagen schon in die Wiege gelegt, denn Papa Norbert Hofmann ist seit rund 25 Jahren als Konditor in leitender Position in der Tullner Kaffeekonditorei Wagner tätig.

Hinter David Hofmann landeten auf den Plätzen zwei und drei Magdalena Artner von der Moorheilbad Harbach Catering GmbH & Co KG sowie Claudia Nittmann von der Heiß & Süß GmbH in Neulengbach.

An der Preisverleihung nahmen neben der Badener Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner auch Konditoren-Lehrlingswart Ronald Köller und Bundesinnungsmeister-Stv. Thomas Hagmann teil.