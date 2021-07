Freitag, 30. Juli, 19.30 Uhr: Gitarrist, Sänger und Dialekt-Blues-Poet Alex Miksch & Band .

Samstag, 31. Juli, 19.30 Uhr: Erik Trauner mit seiner Mojo Blues Band .

Sonntag, 1. August, 11 Uhr: Marco Sims a mit seiner Kinderlieder-Schatzkiste, eine Hitparade aus dem Kinderzimmer.

Sonntag, 1. August, 19.30 Uhr: Der Nino Aus Wien , Österreichischer Liedermacher und Literat.

Kino:

6.—8. August From Highland to Lowland ; Mariandl (AT, 1961), Premiere mit Gästen; The Rock – Fels der Entscheidung (USA 1996); Waren einmal Revoluzzer (AT 2019).

13.—15. August Eat, drink, love ; Love Sarah (Liebe ist die beste Zutat), (UK 2020): Master Cheng In Pohjanjoki (FI 2019);

Das Festmahl im August (IT 2008).

20.—22. August I am from Austria (jeweils Mitwirkende anwesend); Austria 2 Australia (AT 2020); Sargnagl (AT 2021);

Der Blunzenkönig (AT 2015).

Karten erhältlich unter www.sommerzeitfels.at, ticket@sommerzeitfels.at oder 0677/63995596.