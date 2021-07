Letzte Stunden der getöteten 13-Jährigen rekonstruiert .

Im Fall der am letzten Juni-Wochenende getöteten 13-Jährigen hat die Wiener Polizei die letzten Stunden im Leben des Mädchens rekonstruiert. Mehrere Medien zitierten am Dienstagabend aus dem Ermittlungsakt zu dem Fall, Drei Verdächtige im Alter von 16, 18 und 23 befinden sich in Untersuchungshaft. Demnach traf die 13-Jährige am 25. Juni den 16- und den 23-jährigen Verdächtigen am Donaukanal, wo ihr die beiden bereits Ecstasy verabreicht haben sollen.