Tulln und Muckendorf: Ferien daheim genießen

Neun Wochen Sommerferien stehen vor der Tür und für viele berufstätige Eltern stellt sich wieder die Frage: Wohin mit den Kindern?

Die Antwort in der Stadt Tulln fällt durchaus zufriedenstellend aus. Eine Sommerferienbetreuung für Volksschulkinder wird acht Wochen lang, von 4. Juli bis 26. August, in der Egon Schiele Volksschule angeboten. „Derzeit sind ca. 80 Kinder angemeldet. Die Finanzierung erfolgt durch Kostenbeiträge der Eltern und einen Beitrag der Stadtgemeinde in der Höhe von etwa 5.000 Euro“, informiert die Stadtgemeinde.

In den Kindergärten wird der Betrieb - wie in ganz Niederösterreich üblich - in den ersten und letzten drei Ferienwochen weitergeführt. Von den zehn Landeskindergärten haben sieben autonom geöffnet, bei den anderen drei wechseln die Kinder in andere Standorte. Die Öffnungszeiten sind grundsätzlich wie im normalen Kindergartenjahr, werden je nach Bedarf aber gegebenenfalls angepasst.

Ferienprogramm für alle Generationen

Allen, die die Ferien zuhause verbringen, verspricht der Tullner Aktivsommer viel Spaß und Abwechslung. Einen Vorgeschmack auf das umfangreiche Programm findet man bereits auf www.stadtdesmiteinaners.at. Angekündigt sind schon ein Schulschlussfest, Malwork-shops, Sportliches, ein Römerfest und vieles mehr. Aber noch können sich Vereine beteiligen und die Aktivitäten werden laufend ergänzt.

„Neu ist, dass mit dem Aktivsommer heuer alle Generationen angesprochen werden. Nach Corona war uns das ein Anliegen“, informiert Vizebürgermeister Wolfgang Mayrhofer und verrät: „Auch einen Sammelpass und ein Gewinnspiel wird es geben.“ Will man Action und Lernen verbinden, gibt es ebenfalls ein großes Angebot in Tulln, zum Beispiel die Helen Doron Englischcamps.

Neben der Stadt Tulln haben wir zum Thema Ferienbetreuung auch in Muckendorf-Wipfing nachgefragt. Hier sind beide Kindergärten geöffnet. Zusätzlich zu den ersten drei und letzten drei Ferienwochen wurde der Bedarf für die letzte Juliwoche bei den Eltern der Kindergartenkinder von der Gemeinde erhoben. In dieser Woche werden die Kinder (deren Eltern Bedarf angemeldet haben) gesammelt in einem der beiden Kindergärten betreut.

Die Dorfschule MuWi bietet Ferienbetreuung von 18. bis 22. Juli und vom 16. August bis 2. September von 7.45 bis 17 Uhr an (Kosten: Betreuung für Vormittag 9 Euro, Betreuung für ganzen Tag 16 Euro, Essensbeitrag 5 Euro, Nachmittagsjause 0,80 Euro). Ein spannendes Programm mit viel Abwechslung wird geboten.

Basteln, Sport und Ferienspiel

Die Tennisbase–Tullnerfeld bietet vom 4. bis 8. Juli (9 bis 16 Uhr) ein Tenniscamp im TK Big Point Muckendorf an (Kosten: 200€, Anmeldung unter: www.tennisbase-tullnerfeld.com). Weiters gibt es wieder das „Kinder Sport- und Bastelcamp“ von Stefanie Reissner. Für die Woche 4. bis 8. Juli (8 bis 15 Uhr) sind noch Plätze frei (Kosten: 150 € pro Kind & Woche, inkl. Eintrittspreise bei Ausflügen, Mittagessen und Snacks). Anmeldung unter: kids-theallrounder.com

Die Gemeinde Muckendorf-Wipfing bietet wieder ein Ferienspiel mit insgesamt 34 Programmpunkten für Kinder von 6 bis 14 Jahren an.

