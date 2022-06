Kirchberg und Großweikersdorf sind schon hereit für die Sommerferien

Werbung

Jede Menge Angebote für die Ferienbetreuung stehen in Kirchberg zur Verfügung. Selbst in jenen drei Wochen, wo der Kindergarten in Kirchberg geschlossen bleibt – letzte Woche im Juli und die ersten zwei Wochen im August – steht Kinderbetreuung zur Verfügung. Dazu mussten die Eltern ihre Kids anmelden.

Bäderdisco, Alchemistenpark und Sport-Schnuppern

Wie schon in den vergangenen Jahren bietet das Hilfswerk Wagram ein umfangreiches Kindersommer-Ferienspiel an. Neben der Raiffeisen-Bäderdisco am 9. Juli geht es am 7. Juli auf Spurensuche von Maulbeere & Co in den Alchemistenpark. Dazu kommen ein Tischtennis-Schnupperkurs im Sportzentrum, „Faszination Feuerwehr“ in Engelmannsbrunn und Radtricks und Geschicklichkeitsübungen für Kinder powered by Wagram Cycling Team.

Die Gemeinde wird auch von den „Lerntigern“ optimal betreut. Wie jeden Sommer wird es Themenwochen und verschiedene Schwerpunkte geben. Viel Zeit wird draußen an der frischen Luft mit sportlichen Aktivitäten, Besuchen von Spielplätzen und Spaziergängen verbracht.

Besondere Highlights werden der Besuch des Tiergartens Schönbrunn in Wien am 13. Juli und am 18. August der Besuch der „Garten Tulln“ sein. Und am 2. September dreht sich alles um „Indianer & Co“ (Infos unter www.lerntiger.at )

In Großweikersdorf gibt es wieder das Ferienspiel (Infos in Kürze auf www.grossweikersdorf.gv.at ). Außerdem nimmt die Gemeinde auch am Wagramer Kindersommer teil.

Die örtlichen Kindergärten haben in den Ferien folgende Betriebszeiten: Großweikersdorf vom 4. bis 22. Juli und 16. August bis 2. September, Ruppersthal vom 4. bis zum 22. Juli.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.