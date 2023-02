Tulln: „Taxi, bitte“ – Rudi Haas kommt schon

Werbung Sonnenapotheke Anzeige Immunsystem stärken

Jeden Montag um 20.15 gibt ein neues Reportage-Format auf Puls 4 und Zappn tiefe Einblicke in den Arbeitsalltag heimischer Taxifahrer und Taxifahrerinnen. Einer von 12 Stars von „Taxi, bitte“ ist der 42-jährige Langenrohrer Rudi Haas, den erst die Corona-Pandemie zum Taxler werden ließ.

„Eigentlich bin ich ja Schulfotograf, aber dann kam im Herbst 2021 dieses viermonatige Betretungsverbot für schulfremde Personen… ich stand also buchstäblich vor verschlossenen Türen“, sagt Haas. Doch es galt Fixkosten zu decken und als er dann hörte, dass Taxi Berger in Tulln Verstärkung sucht, absolvierte er die erforderliche Prüfung und bekam die Stelle. Seniorchef Günther Berger wiederum erfuhr als Innungsmeister der Taxifahrer in Niederösterreich als einer der ersten von der geplanten Serie. Sohn Stefan Berger sah das darstellerische Potenzial von Rudi Haas und entsandte ihn zum Casting.

„Wir haben ein paar Fragen beantwortet und im Vorfeld kurze Probeaufnahmen gemacht“

„Wir haben ein paar Fragen beantwortet und im Vorfeld kurze Probeaufnahmen gemacht“, erinnert sich Rudi Haas, „ein paar andere waren auch da, aber ich bin es halt geworden.“ Nachdem er grundsätzlich für jeden Spaß zu haben ist, dachte sich der Familienvater: „Warum nicht?“ Seine Freizeit verbringt er übrigens am liebsten mit seinen beiden Söhnen. Drei und fünf Jahre alt, lieben sie es besonders, wenn Papa als Heimwerker aktiv wird.

Spaß machten dann aber auch die Dreharbeiten tatsächlich. Es musste nichts erfunden werden, alle Fahrgäste sind echt, etwa der Tullner „Kleeblatt-König“ Erich, den Rudi Haas zu seiner Lieblingswiese im Erholungsgebiet im Wasserpark zwischen Innenstadt und Garten Tulln begleitete. „Das Filmteam war wirklich sehr in Ordnung – eine lustige Partie“, sagt Haas, der selbst schon gespannt auf die fertigen Folgen der Reportage ist. Bis jetzt kennt er ja nur die Entstehung.

Pro Taxikunde wurden insgesamt rund zwei Stunden Drehzeit aufgewendet: Vom Bestücken des Taxis mit Kameras bis zum Dreh von Zusteigen, Fahrt-Szenen und Aussteigen/Bezahlen mit dem jeweiligen Fahrgast.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.