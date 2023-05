Fernsehtipp Musikmittelschule Tulln in ORF-Doku

Christa Wallak

Schülerinnen und Schüler der Tullner Musikmittelschule bei Dreharbeiten auf der Garten Tulln. Foto: MMS Tulln, Anna Hilbinger

A nlässlich 50 Jahre Musikmittelschulen in Österreich gibt der ORF einen Einblick in die Vielfalt der musikalischen Arbeit an Musikmittelschulen.