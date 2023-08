Willi Dussmann singt neuen Song live im ORF

Am Dienstag, 22. August, werden Willi Dussmann und seine Duettpartnerin, Ex-Starmania-Finalistin Niddl, ihre brandneue Single „Griechenland“ ab 17.30 Uhr in „Studio 2“ in ORF2 präsentieren. In dem sommerhitverdächtigen Song wird dann geklärt, was es mit den „schönen Steinen“ auf sich hat. Und was die beiden besonders freut: „Da wird nicht nur einfach das Playback abgespielt, sondern wir werden alles live mit unserer Band spielen!“

„Die Besetzung der Band für einige Überraschungen sorgen“, verrät Managerin Brigitta Dussmann.