Großweikersdorf feierte Abschied von Vizebürgermeisterin

Zu Ehren von Elfriede Habacht (ÖVP), die kürzlich ihr Amt als Vizebürgermeisterin zurücklegte, veranstaltete die Gemeinde ein großes Fest. Neben vielen Wegbegleitern aus ihrer Heimat fand sich auch zahlreiche Prominenz aus der Landespolitik ein, um sich von der beliebten Politikerin zu verabschieden.

Zu diesem Anlass sagte Bezirkshauptmann Andreas Riemer, wie wichtig es sei, dass Menschen sich für die Allgemeinheit engagieren und auch bereit sind, eine Führungsrolle zu übernehmen. Dass Habacht dafür beispielhaft ist, betonte auch Nationalratsabgeordneter Johann Höfinger und lobte ihre Stärke, immer mit angepackt zu haben, anstatt nur zu reden.

In ihren sehr persönlichen Reden lobten sowohl Landtagspräsident Karl Wilfing als auch der Landtagsabgeordnete Bernhard Heinreichsberger Habachts menschliche Qualitäten. Letzterer charakterisierte sie mit einem Zitat ihrer Lieblingsband, Bon Jovi: „My heart is like an open highway.“

Habacht selbst, die künftig wieder die von ihr gegründete Sektion Turnen des USC Ruppersthal leiten wird, war sichtlich gerührt. In ihrer Rede bedankte sie sich bei allen Weggefährten aus der Politik, den Gemeindemitarbeitern und den Vereinen.

Als Höhepunkt des rauschenden Festes bekam sie von Bürgermeister Alois Zetsch für ihre Verdienste den Ehrenring der Marktgemeinde überreicht. Umrahmt wurde die Veranstaltung von musikalischen Darbietungen des Gesang- und Musikvereins.

