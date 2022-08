50 Jahre Eingemeindung: Drei Tullner Orte waren in Feierlaune

„A Schloß, a Kirch’n, recht vü Föda, a große Au und kane Wöda, ka Berg und Hügerl in der Näh’: Mollersdorf, Neuaig’n, Trübensee“. Seit 1972 gehören die in diesem Lied besungenen Orte zur Stadt Tulln. Aus diesem Grund gab es am Dorfplatz in Neuaigen eine Jubiläumsfeier mit einem Streifzug durch die letzten 50 Jahre.

Das Festzelt war bis auf den letzten Platz gefüllt, auch zahlreiche Stadtpolitiker, angeführt von den drei Bürgermeistern seit 1972, waren der Einladung gefolgt.

Der Kulturkreis sorgte bei seinen Auftritten für viele Lacher. Fotos: Wallak Foto: Wallak

In ihrer Begrüßungsrede sagte Stadträtin Paula Maringer: „Wir feiern heute quasi ‚Goldene Hochzeit‘“. Sie hob das Miteinander und den Zusammenhalt in den Vereinen, Organisationen und der Pfarre hervor. „Wir sind vielleicht ein bisschen rau, aber wir haben das Herz am richtigen Fleck“, beschrieb sie ihr Mitbewohner in den nördlichen Katastralgemeinden.

Diese zwei Punkte bestätigte auch Bürgermeister Eisenschenk: „Ohne die nördlichen Katastralgemeinden hätten wir sehr viel Herzlichkeit weniger in der Stadtgemeinde.“ Weiters hob er die „Anpackermentalität“, die selbstständige Suche nach Lösungen, in diesen Orten hervor und meinte in Anspielung auf die Goldene Hochzeit: „Ich würde wieder um die Hand anhalten.“

Eisenschenk präsentierte auch die Entwicklung der Bevölkerung in den drei Orten: 1972 zählte man 158 Einwohner, 2002 waren es bereits 986 und 2022 nun 1.141.

Durch das abwechslungsreiche Programm der Jubiläumsfeier führte der ehemalige Ortsvorsteher und Gemeinderat Erich Kurz. Der Kulturkreis widmete zwei Sketche den Verhandlungen mit der Stadt Tulln vor der Eingemeindung. Vor Ort und in Videoaufzeichnungen erzählten Bewohnerinnen und Bewohner über das Besondere ihrer Heimat.

Die Volkstanzgruppe erfreute mit einem Bandltanz und eine eigens für diesen Anlass gegründete Musikgruppe umrahmte die Feier mit Liedern aus den 70er-Jahren. Nicht die Landeshymne beendete den Festakt, sondern das eingangs erwähnte Neuaigner-Lied.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.