Kirchweihe mit dem Weihbischof

Erst nach einer längeren Planungsphase , verzögert durch die Corona-Pandemie, erfolgte vor einem Jahr der Start zur Innenrenovierung. Das Bundesdenkmalamt, das Referat für Kunst und Denkmalpflege und das Bauamt der Erzdiözese Wien begleiteten die Arbeiten. Die mit Leimfarben gestaltete neobarocke Dekorationsmalerei aus den Jahren 1906 bis 1908 wurde gereinigt, Risse in der Wand wurden verkittet, Feuchtigkeitsschäden behoben. Und der Triumphbogen zwischen Langhaus und Presbyterium, der beim Blitzschlag 1894 statisch geschwächt worden war, erhielt eine Absicherung.

Es erfolgte auch eine Restaurierung aller Gemälde, Reinigung und Ausbesserung der Fenster, des Hochaltars, der Kanzel und der Altäre. Ein Steinrestaurator brachte die Mariensäule, Epitaphe, Altarstufen und Türeinrahmungen in neuen Glanz. Mittels modernem Beleuchtungssystem mit LED-Scheinwerfern konnte die Kirche in ein stimmungsvolles Licht gesetzt werden.

Renovierungskosten von einer Million Euro aufgebracht

Die Renovierungskosten von rund einer Million Euro konnten nur durch Unterstützung der kirchlichen und öffentlichen Stellen, der Marktgemeinde KIrchberg und vieler Aktionen aufgebracht werden. Die beiden Hobbyhistoriker Maria Knapp und Herbert Eder haben durch die Herausgabe der Broschüre „Zur Ehre Gottes“ das Projekt ebenfalls unterstützt.

Zur Festmesse anlässlich der Einweihung der innen neu renovierten Kirche konnte Pfarrer Max Walterskirchen Weihbischof Stephan Turnovszky begrüßen. Der feierte mit der Pfarrgemeinde Eucharistie und lobte die Initiative des Pfarrers und des ganzen Pfarrgemeinderates.

Herzliche Dankesworte an alle Unterstützer

Pfarrer Walterskirchen seinerseits bedankte sich beim Pfarrgemeinde- und Vermögenverwaltungsrat, allen voran Hubert Fiegl und Alexander Judex. Auch die Pfarrsekretärin Regina Hausdorf hat die Abwicklung des Projekts wesentlich unterstützt. „Dank gebührt der politischen Gemeinde Kirchberg mit Bürgermeister Franz Aigner und dessen Vorgänger Wolfgang Benedikt“, ergänzte Max Walterskirchen.

„Nach nur einem Jahr Renovierung erstrahlt unsere Pfarrkirche in neuem Glanz“, gab Bürgermeister Aigner seiner Freude Ausdruck. „Hier haben wir ein wunderbares Juwel.“ Bei der anschließenden Agape am Kirchenplatz - musikalisch umrahmt vom Musikverein Kirchberg am Wagram - nützten viele Gläubige die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit Weihbischof Turnovszky.