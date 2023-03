Tulln feiert fünf Jahre „Stadt des Miteinanders“

Anlässlich des 5. Geburtstages der einzigartigen Initiative „Stadt des Miteinanders“ lädt die Stadtgemeinde Tulln am 28. April um 19 Uhr zu einer Festveranstaltung ins Atrium des Rathauses. Bei kostenlosem Eintritt bietet Joachim Bauer mit seinem Vortrag „Welchen Sinn macht Gemeinsinn – warum Menschen für gutes Miteinander bestimmt sind“ Inspiration und wertvolle Impulse, es werden die „Held:innen der Herzen“ 2023 gefeiert und zum Abschluss kommt die Geselligkeit bei Imbiss und Getränken nicht zu kurz.

Beim Neujahrstreffen 2018 stellte Bürgermeister Peter Eisenschenk seine Überlegungen und Visionen zur „Stadt des Miteinanders“ zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit vor – somit feiert die Initiative heuer ihr fünfjähriges Bestehen.

„Ich freue mich sehr, dass sich die Initiative so gut entwickelt hat und das Miteinander immer mehr zur Grundhaltung in unserer Stadtgemeinde wird, denn eine intakte Gemeinschaft trägt nachweislich dazu bei, dass Menschen physisch und psychisch gesünder sind und die soziale sowie wirtschaftliche Prosperität steigen. Wertvolle Impulse dafür wird auch der Vortrag von Joachim Bauer bei unserer Festveranstaltung am 28. April bieten“, lädt Bürgermeister Peter Eisenschenk herzlich ein.

Zuletzt begeisterte Joachim Bauer als Festredner beim Zukunftsforum 2020 das Publikum.

Festveranstaltung mit Vortrag von Joachim Bauer

Im Jahr 2019 referierte Gerald Hüther im voll besetzten Atrium über die Bedeutung des Miteinanders für eine Stadt – der Vortrag hat viele Bürgerinnen und Bürger inspiriert.

Heuer soll wieder ein großartiger Vortrag neue Impulse mit auf den Weg geben: Joachim Bauer spricht darüber, warum Menschen von Natur aus für Kooperation und Miteinander bestimmt sind. Im Anschluss an den Vortrag werden die „Helden der Herzen 2023“ der Stadtgemeinde Tulln in einem Video und auf der Bühne geehrt und es gibt einen geselligen Ausklang bei Imbiss und Getränken.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Online-Anmeldung: www.uawg.online/tulln/festveranstaltung-sdm

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.