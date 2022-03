Mörwalds „Grand Cru-Verkostung“: Große Weine vom Wagram

Spitzengastronom Toni Mörwald rückt jetzt die Winzer und Weine des Wagram in den Mittelpunkt. „Wir sind stolz, seit mehr als 30 Jahren in und mit einer Region zu arbeiten, die solch große Gewächse wie den Wagramer Wein zum Vorschein bringen.“

Mörwald möchte dem Wagramer Grünen Veltliner, der Paradesorte der Region, und auch dem Wagram Origin, den Weinen des Wagrams ungeachtet der Rebsorten, noch mehr Aufmerksamkeit schenken. Deshalb wurde die jährliche „Wagram Grand Cru-Verkostung“ ins Leben gerufen.

„Die Jury zeigte sich von der hohen Quialität der eingereichten Proben beeindruckt.“

Toni Mörwald: „Die 50 besten Winzer des Wagram wurden zur Verkostung eingeladen, rund 400 Weine in sieben Kategorien sind schließlich eingereicht worden.“

In einer bereits im Februar erfolgten Vorausscheidung konnten 80 Weine in den sieben Kategorien für die Hauptausscheidung prämiert werden. Sowohl für die Vor- als auch Hauptausscheidung ist es Toni und Eva Mörwald als Gastgeber gelungen, zahlreiche bekannte Sommeliers, Gastronomen und auch Fachjournalisten zu gewinnen.

In jeder Kategorie gibt es einen Weißwein- und Rotwein-Kategoriesieger, wobei Siegerweine mindestens 88 Punkte erreichen mussten. Zusätzlich wurden die Top 3 Weine Kategorie übergreifend gekürt. Gesamtsieger ist der Feuersbrunner Winzer Bernhard Ott mit seinem 2004 Grüner Veltliner Rosenberg Reserve. (Siehe Infobox).

„Die Jury zeigte sich von der hohen Quialität der eingereichten Proben beeindruckt“, freut sich Toni Mörwald. „Besonders auffallend ist die hohe Lagerfähigkeit der Wagramer Weine, da besonders unter den gereifteren Weinen richtig ,große Gewächse‘ zu finden sind.“

Gesamtsieger und Kategoriesieger können in allen Mörwald Restaurants verkostet und in den Mörwald Shops (Mörwald Kochamt, Boutique im Hotel am Wagram, Mörwald Markthalle) zu Vinothekpreisen erworben werden.

