Seit 25 Jahren fand die „Tour de Vin“ stets am ersten Mai-Wochenende statt. Sämtliche Traditionsweingüter im Traisental, im Kremstal, im Kamptal und am Wagram hielten dabei ihre Kellertüren offen. So auch das Feuersbrunner Weingut Bernhard Ott.

Heuer macht Corona den Top-Winzern einen Strich durch die Rechnung. Aber die Traditionsweingüter bieten dafür eine virtuelle Tour de Vin an: von 16. bis 19. April 2020. Drei Wine, davon zumindest eine „Erste Lage“ im Wert von 50 Euro werden vorab zugeschickt und gemeinsam mit dem Weinmacher am Bildschirm verkostet.

Mit Bernhard Ott kann am Samstag, 18. April, um 19.15 Uhr geplaudert werden. Der Slot dauert zwischen 30 und 40 Minuten. Infos & Anmeldungen: erstelagen@wine-partners.at.