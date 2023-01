Michelhausen: Technischer Defekt löste Großbrand aus

Werbung

Die schwarze Rauchwolke war kilometerweit zu sehen, als in den Mittagsstunden am Freitag, 13. Jänner, zunächst eine von drei Lagerhallen auf einem Betriebsgelände in Spital in Vollbrand stand. Wir berichteten:

Großbrand in Katastrale Michelhausen: Mehrere Lagerhallen in Vollbrand, 23 Wehren im Einsatz

„Diese extrem hohe Brandintensität, der rasche Brandübersprung auf die nächste Halle… das ging alles extrem rasant. An so etwas denkt man nicht im Entferntesten, wenn man Übungen zusammenstellt“, berichtet Josef Nussbaumer, der als Kommandant der FF Michelhausen die Einsatzleitung innehatte.

Freiwillige Feuerwehren von Klosterneuburg über Tulln bis St. Pölten standen mit mehr als 350 Feuerwehrleuten im Einsatz. 25 Stunden nach der Alarmierung konnte Samstagnachmittag „Brand aus“ gemeldet werden. Drei Hallen sowie mehrere Fahrzeuge wurden ein Raub der Flammen. Ein Übergreifen auf weitere benachbarte Firmen konnte im Großeinsatz verhindert werden.

Die Lösch- arbeiten der Feuerwehrleute gestalteten sich durch die extrem hohe Brandlast sehr aufwändig. Foto: ErichMarschik

Bürgermeister Bernhard Heinl, der selbst lange Zeit am Einsatzort war, dankt allen Einsatzkräften der Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Polizei sowie den Spezialfirmen, die beteiligt waren. „Dieser Einsatz hat wieder gezeigt, wie hervorragend die Einsatzkette funktioniert und, dass alles perfekt abgestimmt ist“, sagt Heinl.

Eine Herausforderung stellte der Brand auch für die BH Tulln dar. „Unser Jurist Stephan Weisel und die gewässertechnische Sachverständige waren vor Ort“, sagt Bezirkshauptmann Andreas Riemer. Kontaminiertes Löschwasser wurde so weit als möglich abgepumpt, die oberste Erdschicht wurde abgegraben.

Am Sonntag machten Ermittler des Landeskriminalamtes einen technischen Defekt als Brandursache ausfindig, konkret an der Elektrik an einem Zählerkasten. Fremdverschulden kann mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Der Inhaber einer Halle musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung das Krankenhaus aufsuchen. Ernsthaft verletzt wurde bei dem Brand aber glücklicherweise niemand.

Der Sachschaden ist hingegen enorm. Alleine bei der „Zug-um-Zug“ Umzugservice GmbH, einer von zehn Firmen, die auf dem Gelände eingemietet waren, dürfte er mehrere hunderttausend Euro betragen (Halle, Fahrzeuge, eingelagerte Güter). Philip Bohner, der Bruder von Geschäftsführer Andreas Bohner, hat daher eine gofundme.com-Aktion gestartet. Denn was wie weit von der Versicherung gedeckt ist, das sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.