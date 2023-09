FF Rappoltenkirchen feiert 140 Jahre

Seit 140 Jahren stellen sich Feuerwehrleute in Rappoltenkirchen freiwillig in den Dienst der Öffentlichkeit, um die Sicherheit der Ortsbevölkerung zu gewährleisten. „Und genau seit 140 Jahren verbindet diese Kameraden eine gemeinsame Aufgabe: Retten, Löschen, Schützen, Bergen. Um diesen Auftrag zu erfüllen, bedurfte es 1883 der gleichen Dinge wie heute: großherzige Menschen, welche jederzeit bereit sind, Opfer zu bringen, um ihren Mitmenschen zu helfen“, sagte Kommandant Robert Lackenbauer in seiner Eröffnungsrede der 140-Jahres-Jubiläumsfeier.

Viele Feuerwehrfunktionäre und -kameraden, Vertreter aus Politik und Wirtschaft, Abordnungen von anderen Organisationen, sowie sehr viele Ortsansässige waren bei diesem besonderen Jubiläum dabei. Lackenbauer betonte: „In Rappoltenkirchen ist der eingeschworenen Gemeinschaft die Geselligkeit seit jeher wichtig. Gerade deshalb haben unsere Veranstaltungen einen so hohen Stellenwert. Egal ob Ball, Fest, Sonnwendfeuer oder Jubiläum, alles wird durch euren Besuch und auch durch eure Mitarbeit zum Erfolg und wird von unseren Mitgliedern mit Freude veranstaltet.“

Es gab gleich doppelten Grund zum Feiern: Im Dezember 1998 wurde beschlossen, eine Feuerwehrjugend zu gründen, welche heuer somit seit 25 Jahren besteht. Dieser Jugend sind viele zuverlässige und kompetente Feuerwehrkameraden entsprungen. Besonderer Dank gilt dem langjährigen Jugendbetreuer Karl Ecker, der mit großer Verlässlichkeit und Kompetenz eine Vielzahl an Jugendlichen ausbildete und begleitete. Diese Aufgabe wurde vor einiger Zeit von Corvin Kopf übernommen.

Der Feuerwehrarchivar Georg Kurzbauer ging auf wichtige Details der 140-jährigen Feuerwehrgeschichte ein. Lackenbauer bedankte sich abschließend bei allen Ehren- und Festgästen für ihr zahlreiches Erscheinen und auch bei den vielen Feuerwehrkameraden und den freiwilligen Helfern und der Ortsbevölkerung von Rappoltenkirchen. Ein großes Dankeschön richtet die FF Rappoltenkirchen auch an den Kirchenchor und die „Hybridbradler“ für die musikalische Umrahmung des Festaktes, sowie an Pfarrer Robert Dublanski für die feierliche Gestaltung der Festmesse. Im Anschluss gab es einen fröhlichen Frühschoppen mit ausgezeichneten Speisen und Getränken.

Im Rahmen des Festaktes wurden auch einige Kameraden der Marktgemeinde Sieghartskirchen für besondere Dienste geehrt.