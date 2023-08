Vier Feuerwehren der Region Wagram simulieren schweren Verkehrsunfall

Die Freiwilligen Feuerwehren Absdorf, Kirchberg am Wagram, Königsbrunn am Wagram und Utzenlaa absolvierten eine Großübung am Rübenplatz in Königsbrunn am Wagram. Übungsannahme war ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und mehreren eingeklemmten Personen, der eine Sperre der Schnellstraße verursachte.

Der Lenker eines Lastkraftwagens musste verletzt aus dem Führerhaus befreit werden. Ein nachkommender Pkw-Lenker kam unter den Sattelanhänger des Lkw, war nicht ansprechbar und eingeklemmt. Ein Pritschenwagen mit Flüssigkeitstank kam beim Bremsversuch ins Schleudern und kollidierte mit einem Personenkraftwagen. Der Zugang zum Fahrer des Pritschenwagens war blockiert und eine Person war unter dem Tank mit dem Fuß eingeklemmt. Die im Pkw-Insassen konnten sich nur auf Spanisch verständigen, hatten offene Knochenbrüche und schwere Verletzungen an den Beinen.

Rettung der eingeklemmten Personen, Aufbau des Brandschutzes, Absicherung der Unfallstelle, Betreuung der weiteren Unfallteilnehmer, Auffangen von austretender Flüssigkeit, Koordination weiterer Einsatzkräfte - die Übungsbeobachter Abschnittsfeuerwehrkommandant Ernst Mantler und Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Friedrich Staller lobten die hervorragende Zusammenarbeit der Feuerwehren und Professionalität bei all diesen Tätigkeiten.

Josef Schachenhuber, Kommandant der Freiwillige Feuerwehr Absdorf dankte: „Ein großes Lob an alle Beteiligten, von der Übungsausarbeitung bis zur Teilnahme der 57 Kameradinnen und Kameraden an dieser Großübung.“

Die Marktgemeinden Absdorf, Königsbrunn und Kirchberg luden nach der Übung ins Feuerwehrhaus Absdorf zu Speis und Trank ein. Die anwesenden Bürgermeister Franz Dam und Franz Aigner bedankten sich bei den Feuerwehrleuten für die geleistete Arbeit und den unermüdlichen Einsatz.