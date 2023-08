„Brand aus“ nach Großbrand in Weinzierl

Wie berichtet war am frühen Montagnachmittag im Wirtschaftsgebäude eines Hofes in Weinzierl ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor 14 Uhr trafen die FF Ollern und fünf weitere Feuerwehren am Einsatzort ein, wir hatten berichtet:

Sieghartskirchen 21 Feuerwehren bekämpfen Wohnhausbrand in Weinzierl

Die starke Rauchentwicklung war schon von Weitem zu sehen, denn der landwirtschaftlich genutzte Teil des Gebäudekomplexes stand in Vollbrand, die Flammen hatten bereits auf die beiden angrenzenden Wohnhäuser übergegriffen. Die eng nebeneinander stehenden Gebäude und die verwinkelte Bauweise machten die Löscharbeiten zu einer Herausforderung.

Hilfreich: Löschteich eines benachbarten Hofes und Hubrettungsfahrzeuge

Während der ersten Löschangriffe wurde die Alarmstufe von 3 auf 4 erhöht. Im Laufe des Nachmittags standen schließlich 239 Mitglieder von 20 Freiwilligen Feuerwehren mit insgesamt 57 Fahrzeugen im Löscheinsatz.

„Der Wasserbedarf war enorm, aber das Gute ist, dass wir den großen Löschteich eines nahe gelegenen Bauernhofes mit drei Leitungen erschließen konnten“, berichtet der Kommandant der FF Ollern, Stefan Obermaißer, der auch Einsatzleiter war, „wichtig waren natürlich auch die Hubrettungsgeräte, aber vor allem all die Kameradinnen und Kameraden, die im Einsatz waren.“ Zur laufenden Lagebeurteilung wurde auch mit einer Drohne geflogen.

„Das Wichtigste aber ist: Es wurde niemand verletzt“

Der Wirtschaftstrakt brannte völlig nieder. Das Wohnhaus und der Altbestand wurden zwar auch schwer beschädigt, aber mit vereinten Kräften gelang es den Feuerwehrleuten, die Wohnbereiche erfolgreich vor den Flammen zu schützen. „Das Wichtigste aber ist: Es wurde niemand verletzt, weder von den Hausbesitzern noch von den Einsatzkräften“, betont Obermaißer. Nach dem „Brand aus“ dichteten die Feuerwehrleute die beschädigten Dächer so weit als möglich ab, um die Wohnbereiche vor weiteren drohenden Schäden durch Starkregen oder gar Hagel zu schützen.

„Jetzt stehen noch Nacharbeiten an und dann heißt es: Ausrüstung reinigen und für den nächsten Einsatz bereit machen“, sagt der Einsatzleiter.