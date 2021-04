Am Mittwochnachmittag war in ganz Grafenwörth eine deutlich wahrnehmbare Explosion zu hören. Kurz darauf ging bei den Feuerwehren Grafenwörth und Jettsdorf die Alarmierung „Gefahrgut-Lkw brennt an Tankstelle, eine verletzte Person“ ein. „Das ist eine Kombination an Wörtern, die auch erfahrenen Feuerwehrleuten den Puls in die Höhe treibt“, schildert Manfred Ploiner von der FF Grafenwörth.

Als die FF-Teams bei der Autobahntankstelle im Gewerbepark ankamen, stellten sich einige Faktoren günstiger als erwartet dar: Das Gefahrgut war eigentlich Saatgut und der Lkw-Auflieger brannte am Parkplatz der Tankstelle und nicht im Zapfsäulenbereich.

Dem Lenker war es bereits gelungen, die Zugmaschine vom Auflieger zu trennen. Während dieser, gemeinsam mit couragierten Ersthelfern, versuchte, den Brand am Sattelauflieger unter Kontrolle zu bringen, explodierte jedoch einer der Reifen, wodurch der Lenker am Kopf getroffen und durch die Druckwelle so schwer verletzt wurde, dass er grobe Schwierigkeiten mit der Orientierung und eine blutende Kopfwunde erlitt.

Einsatzleiterin Sabine Steinkellner: „Bei unserem Eintreffen starteten wir umgehend einen Löschangriff mit schwerem Atemschutz und kümmerten uns um den Verletzten. Das Feuer war bereits nach wenigen Minuten gelöscht, eine Nachkontrolle mit der Wärmebildkamera machte dann noch kleinere Nachlöscharbeiten nötig.“

Nach Übergabe des Verletzten an den Rettungsdienst und Unfallaufnahme durch die Polizei, konnten die Feuerwehren rund eine Stunde nach Einsatzbeginn wieder einrücken.