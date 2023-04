Unfall auf S5 und Fehlalarm im Pflegeheim

Der erste Einsatz holte die Feuerwehrleute auf die S5 Richtung Krems. Zwei PKW waren zusammengestoßen und auf der Überholspur zum Stehen gekommen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr Grafenwörth hatten Autobahnpolizei und ASFINAG-Autobahnmeisterei die Unfallstelle bereits abgesichert. Durch die Feuerwehr wurde die Absicherung erweitert und das Wechselladefahrzeug in Position gebracht.

Die beiden schwer beschädigten Unfallfahrzeuge wurden per Kran auf die Ladefläche des Wechselladefahrzeuges und auf den Bergeanhänger des Versorgungsfahrzeuges verladen und in Grafenwörtrh sicher abgestellt. Nach Einsammeln der Trümmer wurde die Unfallstelle wieder an die Polizei übergeben.

Zurück im Feuerwehrhaus hatten sich die Feuerwehrleute noch nicht einmal fertig umgezogen, als Alarm ausgelöst wurde und die Florianis gleich wieder in die Einsatzbekleidung schlüpften. In einer Pflegeeinrichtung im Ortsgebiet hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Aufgrund der Sensibilität des Objekts waren auch diesmal wieder die Kameraden der Feuerwehr Jettsdorf mit dabei.

In rekordverdächtiger Zeit traf das erste Fahrzeug am Einsatzobjekt ein und nahm eine Erkundung vor. Zum Glück stellte sich die Auslösung des Brandalarms rasch als Täuschungsalarm heraus, weshalb die Feuerwehr wieder einrückern konnte.

