Feuerwehreinsatz Wilfersdorf: Küche brannte lichterloh

Dank des Einsatzes von fünf Feuerwehren mit insgesamt 74 Kameraden konnte der Küchenbrand rasch gelöscht werden. Foto: FF Wilfersdorf

E in Großaufgebot an Einsatzkräften forderte ein Küchenbrand am Dienstagnachmittag, 4. Juli, in Wilfersdorf.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften forderte ein Küchenbrand am Dienstagnachmittag, 4. Juli, in Wilfersdorf. Um 16.33 Uhr wurden die Feuerwehren Wilfersdorf, Katzelsdorf, Ollern, Tulbing und Chorherrn mittels Sirene mit dem Meldebild „B2- Zimmer- bis 2. OG, Gefrierschrank brennt" alarmiert. Kurze Zeit später trafen die Kameraden der FF Wilfersdorf am Einsatzort ein. Einsatzleiter und Kommandanten Daniel Neumeister bestätigte den Brand mit enormer Rauchentwicklung. Mittels eines 30 Meter-Schnellangriffs, Schlauchtragekorb und Schlauchpaket konnte der Atemschutztrupp Wilfersdorf rasch die Angriffsleitung legen, um mit dem Innenangriff zu beginnen. Die extreme Hitze und die starke Rauchentwicklung erschwerten anfangs die Lokalisierung des Brandherdes. Nachdem beim Vorrücken ständig die Rauchschicht gekühlt wurde, konnte schlussendlich der Brandherd in der Küche vorgefunden werden und abgelöscht werden. Der Atemschutztrupp Katzelsdorf unterstützte von der Rückseite des Hauses und bereitete weiters alles für die Entrauchung mittels Druckbelüfter vor. Nach circa 20 Minuten konnte der Brand gelöscht werden. Zur Nachkontrolle und zum Ablöschen der übrigen Glutnester wurden die ersten Trupps von den Feuerwehren Ollern und Tulbing abgelöst. Die Wasserversorgung wurde von den Tanklöschfahrzeugen Wilfersdorf, Katzelsdorf, Tulbing und Ollern sichergestellt. Die Feuerwehr Chorherrn übernahm während des ganzen Einsatzes die Atemschutzlogistik. Der Einsatzleiter Daniel Neumeister möchte sich auf diesem Wege bei allen beteiligten Blaulichtorganisationen (FFWilfersdorf, FFKatzelsdorf, FFOllern, FFTulbing, FFChorherrn, Rotes Kreuz Tulln und Polizei) für die vorbildhafte Abwicklung des Einsatzes bedanken.