Feuerwehren waren die ganze Nacht im Einsatz

Werbung

Der Großbrand auf dem Betriebsgelände verlangt den Feuerwehrleuten weiterhin vollen Einsatz ab. "Die Löscharbeiten gingen die ganze Nacht durch. Die Feuerwehren wurden bereits von anderen Wehren abgelöst. Es wurde ein Schichtdienst eingerichtet", berichtet Stefan Öllerer vom Bezirksfeuerwehrkommando Tulln.

Großbrand in Katastrale Michelhausen: Mehrere Lagerhallen in Vollbrand, 23 Wehren im Einsatz

Samstagfrüh gegen 7 Uhr trat bereits die dritte Partie ihren Dienst an, auch sie werde sicher bis in die Mittagsstunden tätig sein. Weiterhin ungeklärt ist die Brandursache. Die Brandermittler können aus Sicherheitsgründen erst am Sonntag mit der Untersuchung beginnen. Die Bilder zu diesem Artikel entstanden in der Einsatznacht bis in die frühen Morgenstunden.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.